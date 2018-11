El joc en línia atreu cada vegada més als espanyols. Segons l'últim informe sobre l'activitat del joc a Espanya, els casinos virtuals i casa d'apostes van moure més de 3.550 milions d'euros durant el quatre trimestre del 2017. Això representa un creixement d'un 22% respecte a l' mateix període de l'any anterior.

l'augment en les quantitats jugades ha anat acompanyat d'un increment en la xifra de jugadors. Durant l'últim trimestre de l'any passat, el total de jugadors actius va superar els 676.000, fet que suposa un augment de gairebé un 12% respecte al mateix període de 2016.

I quin tipus de jocs prefereixen els espanyols . Per segments, l'activitat que més creix és la dels jocs de casino. Escurabutxaques, ruleta, blackjack … són els entreteniments preferits entre els internautes que, a part de divertir, permeten obtenir guanys econòmics. Al costat dels jocs de casino, es manté l'interès pel sector de les apostes, el pòquer i el bingo. Per darrere se situen els concursos, que semblen haver perdut posicions respecte al passat any.

Una tendència a l'alça

Les xifres no fan més que confirmar la tendència a l'alça d'un negoci que, en els últims anys, no ha parat de créixer. Tant a Espanya com a l'estranger, l'activitat del joc segueix guanyant adeptes. Ni tan sols l'estricta normativa espanyola, que impedeix l'accés a casinos estrangers, ha frenat l'increment del joc a la xarxa.

Les previsions futures no fan preveure un canvi en les tendències, sinó al contrari. Però per què triomfen els casinos en línia ?, quins avantatges presenten davant dels casinos físics? Les raons de l'èxit es deuen a factors com la varietat d'oferta, l'emoció de jugar amb diners reals i la possibilitat d'obtenir beneficis alts. Els jugadors busquen diversió i rendibilitat, i tots dos preceptes es compleixen a la perfecció en els casinos virtuals.

Altres factors importants són la possibilitat de jugar a qualsevol hora del dia i l'adaptació de l'oferta a la tecnologia mòbil . Segons els últims estudis de sector, cada vegada és més gran el percentatge d'usuaris que accedeix a jocs d'atzar a través del seu telèfon intel·ligent. Això amplia el marge de maniobra: no cal arribar a casa per començar l'activitat; amb les aplicacions de mòbil , des de qualsevol lloc ia qualsevol hora podem accedir a un casino en línia i començar a apostar.

Slots, ruleta i blackjack

Quan parlem del joc en línia, pensem immediatament en el pòquer. La publicitat i els personatges coneguts aficionats a aquest joc han influït molt positivament en el desenvolupament de l'activitat, però, els veritables reis del joc a Espanya són, ara per ara, els slots, la ruleta i blackjack.

entre els aficionats als casinos virtuals. Les seves versions en línia són espectaculars; a més es pot optar a bots progressius, el que afegeix un plus d'interès a l'activitat. La ruleta és un altre clàssic que manté la seva posició predominant. És el joc de casino més antic i atrapa en la seva versió virtual per les seves innovadores variants. I per als aficionats a les cartes, el Black Jack segueix sent una opció preferent.