Encara que no ho sembli, és molt comú portar un impostor dins, ja que 7 de cada 10 persones han patit la síndrome de l'impostor al llarg de la seva vida . És una síndrome que crea inseguretat, angoixa i malestar. Es dóna en multitud de persones i ens impedeix treballar en harmonia amb un mateix per aconseguir els objectius.

El síndrome de l'impostor es defineix com la incapacitat de valorar els nostres èxits, els nostres èxits , la sensació de no estar a l'alçada, de ser competent. Ens fa sentir com un frau, en definitiva: com un impostor. És més comú que aquesta síndrome aparegui en professions on hi ha una gran competència, encara que també es dóna en altres àrees.

El por i l'estrès , són els elements clau per a l'aparició de la síndrome. Com indica David Gómez, coach de ASESCO "Aquesta síndrome sorgeix sovint quan treballem objectius laborals amb el client en els processos de coaching. Ja sigui canviar de lloc de treball, demanar un augment de sou, posar damunt la taula la vàlua professional de la persona, entre altres coses, ha de determinar el seu grau d'autovaloració professional i quan d'afectat està per aquesta síndrome. es pot donar en qualsevol professió i nivell professional. "

Normalment s'aconsegueix esmenar amb l'experiència, el temps, etc i aquesta síndrome de l'impostor (no sabré fer la meva feina) desapareix , però hi ha vegades que s'agreuja i empitjora i és aquí quan les coses es compliquen i cal acudir a un professional.

¿quins són els símptomes i TRETS dE L'SÍNDROME dE L'IMPOSTOR?.

1. Sentir que "no em mereixo el lloc en què estic" . Pensar així ens porta a sentir que mai un està preparat del tot. Sorgeix la por i la comparació amb els altres, arribant a convèncer-se que tothom està més ben preparat que un mateix.

2. No valora el seu treball: si la persona es treu valor i pensa i diu que on ha arribat ha estat gràcies a la sort.

3. És una síndrome molt comú en persones exigents i perfeccionistes. Persones que ha de treballar molt dur per justificar el resultat del seu treball. Com que no es valoren, no ho atribueixen al seu talent i intel·ligència, sinó al treball dur.

4. Són persones estressades i preocupades. Quan estan patint la síndrome de l'impostor, els pot arribar fins i tot a afectar, a major grau, a no ser capaços de demanar un augment per por de no estar a l'alçada. Por a canviar de feina per no ser competents.

COM POSAR SOLUCIÓ?

1. ENFORTIR LA AUTOVALORACIÓ PROFESSIONAL : Per això cal treure a la llum tots els recursos, habilitats i competències que té, que el fan únic en la seva forma de treballar i de contribuir al seu entorn professional. Cal valorar-se, no traient valor. La persona que pateix la síndrome d'intentar sentir-se orgullós de la seva feina, ha de deixar de jutjar i comparar-se amb els altres. Cada persona és única. "Eliminant els judicis i les comparacions amb els altres i sobretot perdonant (llevant-se la culpa) es podrà fer front a aquesta síndrome. La culpa es treu amb l'antídot del perdó. Tothom comet errors i no passa res." Afirma David Gómez.

2. DONAR-SE UN CAPRICI COM RECOMPENSA: Quan s'aconsegueix l'objectiu, es fa bé la feina, és aconsellable regalar alguna cosa Per què? Perquè d'aquesta manera activem el sistema de recompensa cerebral que reforça el que ens dóna plaer i voldrem tornar a repetir-ho.