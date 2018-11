La cadena de menjar ràpid Kentucky Fried Chicken (KFC) s'ha vist obligada a tancar més de 700 restaurants al Regne Unit. La companyia, a través del seu pàgina web , ha emès un comunicat en el qual al·lega falta de pollastre com el principal motiu del tancament, derivat d'un problema de distribució de l'empresa alemanya DHL.

DHL treballa des de fa poques setmanes amb la cadena nord-americana, ja que és la que facilita el lliurament de matèries primeres amb què treballa KFC, on sostenen que és "molt complex" subministrar pollastre als 900 locals que hi ha repartits per tot el territori britànic: "No posarem en perill la qualitat dels nostres productes, per el que la manca de lliuraments ha provocat el tancament d'alguns dels nostres restaurants i en altres disposen d'un menú limitat ".

Per la seva banda, des DHL han tret un altre comunicat al qu i demanen disculpes i reconeixen que ha patit "problemes operacionals" sobre els quals treballen de manera conjunta amb KFC per arreglar la situació. D'altra banda, desconeixen el temps que els portarà solucionar aquest contratemps: "És molt aviat per saber quant de temps durà esmenar aquests retards".