Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional , en col·laboració amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona i la Brigada Provincial de Múrcia , han detingut avui a Torre Pacheco (Múrcia) a un ciutadà marroquina de 31 anys per la seva presumpta participació en un delicte d'adoctrinament i enaltiment del terrorisme gihadista salafista ??b> a favor de l'organització terrorista Daesh .

Segons ha informat en una nota Ministeri de l'Interior , el detingut era molt actiu a Internet i des 2014 realitzava de manera habitual i periòdica l a difusió de continguts en línia en què, a més de donar suport obertament al Daesh , compartia vídeos amb iconografies de l'organització terrorista i càntics incitant a la jihad armada , així com fotografies i altres continguts en què es visualitzaven execucions de soldats american us realitzades per un franctirador gihadista ??b>.

Complint els objectius que marca el aparell propagandístic de l'organització terrorista ??b>, el detingut penjava en els seus perfils vídeos elaborats per les productores oficials del Daesh on es difonia el missatge d'odi i violència contra els que anomenen " els enemics de l'Islam " i s'incitava a unir-se a la jihad < /b>violenta.

El arrestat , indica Interior , "estava immers en un potent procés de radicalització i, en aquests tres anys, havia evolucionat perillosament fins al punt de poder participar en actes terroristes de caràcter violents . A més, va arribar a utilitzar fins tres perfils en xarxes socials per a dur a terme les seves tasques d'adoctrinament i enaltiment i, de fet, entre els seus seguidors a les xarxes socials hi havia diverses persones ja detingudes per la seva vinculació al < b> Daesh tant en Marroc com a Espanya ".

l'operació s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 3 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

Des del 26 de juny del 2015, data en què el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista ??b> (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 224 terroristes yihadistes en operacions realitzades en Espanya i en el exterior ja un total de 269 des de principis de 2015 .