Anna Gabriel no acudirà aquest dimecres al Tribunal Suprem per declarar davant del jutge Pablo Llarena pel procés independentista. Després de marxar a les últimes hores a Ginebra, l'exdiputada de la CUP confirma en una entrevista al diari suís ' Le Temps' que no té pensat tornar a Espanya perquè aquí no anava a "a tenir un judici just en meu país. He buscat un (Suïssa) on pugui protegir els meus drets ", afirma.

D'aquesta manera Gabriel segueix els mateixos passos de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels quals fossin seus consellers Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret. En aquest cas es van escapolir a Brussel·les.

"Sempre he fet campanya pel referèndum, però de manera pacífica. La qüestió de Catalunya s'ha de resoldre políticament, mentre que les autoritats espanyoles volen silenciar la independència mitjançant la repressió", defensa a ' li temps ', al mateix temps que afegeix que "quan he vist el destí d'alguns dels meus col·legues, que es troben a la presó des del desembre passat, em vaig adonar que havia de marxar. No només estic arriscant jo, sinó que tot el govern està amenaçat ".

Li Temps egunkariak eman du albistea: Anna Gabriel ez dóna Auzitegi Gorenean aurkeztuko. Suitzan babestuko dóna @cupnacional eta @ Endavant_OSAN -eko kidea pic.twitter.com/9MxdcHK0Mp & mdash; Igor Goikolea (@goikoleaigor) 20 febrer 2018

< p>

< p>

LLARENA oRDENARÀ sEU detenció i DEMANARÀ eL sEU extraditación

Si finalment aquest dimecres no va a la seu judicial, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ordenar la detenció de Gabriel per mitjà d'una ordre de detenció i extradició. No obstant això, i n Suïssa no existeixen els delictes de rebel·lió i sedició dels que s'acusa Gabriel. Sí hi ha el de secessió però associat a la violència, de manera que Espanya hauria d'acreditar que l'exdiputada va emprar la violència per poder demanar l'extradició de Gabriel.