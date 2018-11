El vicesecretari general de Comunicació del Partit Popular , Pablo Casado, va anunciar aquest dilluns que la seva formació presentarà una iniciativa al Parlament de Catalunya "per garantir la llibertat de les famílies per triar l'educació dels seus fills ", especialment la llengua en què volen que siguin adequats.

Així ho ha avançat en la roda de premsa que va oferir a la seu nacional del PP després de la reunió del Comitè de Direcció que va presidir el cap del Executiu, Mariano Rajoy. "Esperem comptar amb el suport d'altres partits perquè una cosa tan senzilla com que els pares triïn com volen ser educats els seus fills es pugui garantir" , ha defensat.

Després d'assegurar que " ningú està anant contra el català ", va reclamar" llibertat "per als pares que vulguin que els seus fills aprenguin en castellà. L'objectiu, ha dit, és que es pugui aprendre castellà no només com a llengua estrangera, sinó en un 25% de les assignatures troncals, tal com diu el Suprem i com deia la Lomce ".

"Catalunya és l'única regió al món, al costat de Groenlàndia, on no es pot estudiar en la principal llengua oficial de l'Estat", ha informat Casado, per a tot seguit incidir que l'objectiu del PP és "garantir la llibertat de les famílies en l'elecció de la llengua".

de la mateixa manera, va dir que el Govern seguirà garantint a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "les qüestions administratives "per assegurar aquesta llibertat d'elecció de la llengua vehicular, tot i que" amb el 155 no pot legislar ". per això, el PP català presentarà aquesta iniciativa perquè es pugui estudiar al Parlament" quan tingui a bé desbloquejar la legislatura ".

Casado va explicar que el PP presentarà aquesta iniciativa a fi que es compleixi la llei i les es ntencias del Tribunal Suprem que xifren en un 25% el nombre d'assignatures troncals a estudiar en espanyol. "Volem que es restitueixi la legalitat en el sistema educatiu català", va demanar.

Va ??assegurar que el seu partit està "a favor" de les llengües cooficials, que suposen una "riquesa" per a les comunitats autònomes que en tenen, però també que "es pugui aprendre el castellà no només com a llengua estrangera, sinó en un 25% de les assignatures troncals, tal com diu el Suprem i com deia la Lomce.

en aquesta iniciativa, va dir, entra "el tema de l'adoctrinament, la lliure elecció, les hores d'ensenyament o els continguts o matèries en què s'ha d'ensenyar". " Seria bo parlar de qüestions que aporten competitivitat a els nens ", va ressenyar.