La Policia Nacional està investigant la mort per un tret al cap d'una nena menor, de 17 anys, natural d'Ontinyent, que residia a Albacete amb el seu marit de 20 anys.

el fet va tenir lloc a l'habitatge de la parella dijous passat cap a les 21.00 hores i, segons sembla, al costat d'ells hi havia més gent a la casa en el moment del succés.

en primera instància el marit de la víctima va ser detingut la nit del succés però, segons fonts de la Delegació de Govern de Castella-la Manxa, entre les línies d'investigació també hi ha la possibilitat d'un suïcidi i s'estan realitzant proves per descartar la implicació d'altres persones en la mort de la jove Yanira FL, que va ser enterrada ahir al matí a la seva localitat natal. La família de la víctima creu que no es tracta d'un suïcidi ja que la menor tenia una filla de dos anys i «havia fet plans amb la seva mare per venir a veure-la en breu», van explicar a aquest diari.