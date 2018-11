L'ex líder del Partit Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confirmat aquest matí que no es querellarà contra Francisco Granados, En una entrevista relizada per Carlos Herrera a 'Herrera en COPE' l'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha al·legat que "no té diners per a advocats" i no té "res" d'amagar davant les acusacions de l'ex conseller de Presidència, que la situa com a responsable última de la suposada finançament il·legal del partit.

A més, ha assenyalat que Granados ha llançat aquestes acusacions "sense proves" i seran els jutges els que assenyalin si té raó o no Granados, ja que el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va sostenir en el judici de divendres passat a Granados que "acusar sense proves és difamar ".

Esperanza Aguirre ha reconegut q ue del finançament no es va ocupar prou" perquè hi havia quatre persones encarregades per a això "i que" mai va veure un compte, com la resta d'ex presidents del PP ". Sobre la possible existència d'un compte a Suïssa de Granados, admet que no va ser avisada d'això encara que no es fiava del tot perquè no disposava de proves fiables: "Em van passar números, que podien ser de qualsevol compte. Ni tan sols s'ha provat que era seva ".

d'altra banda, Aguirre creu que Mariano Rajoy confia en la seva presumpció d'innocència i que no es va prendre a mal que Cristina Cifuentes no posés la mà al foc per ella, admetent posteriorment que amb la actualñ president es porta "molt bé".