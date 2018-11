Xuclà va acudir al costat d'altres dirigents a acompanyar a Marta Rovira i Marta Pascal en les seves declaracions davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena , que instrueix la causa contra els responsables del procés independentista a Catalunya, i va anunciar que dimarts acompanyaran els cridats a declarar, entre ells el expresident Artur Mas .

Tot i que cada persona té la seva pròpia línia de defensa, ha precisat , el que Marta Pascal exposarà al jutge a porta tancada és el punt de vista del conjunt de l'PDECat.

Sobre la possible fugida a Ginebra de la dirigent de la CUP Anna Gabriel , que ha de declarar aquest dimecres, Xuclà ha reiterat que el PDECat respecta totes les línies de defensa i atès que els jutges " valoren per separat "cada cas, no creu que el seu possible absència perjudiqui ni beneficiï als altres inculpats.

Segons l'opinió de Xuclà, que ha passat a Catalunya en els mesos d'octubre i novembre va tenir" 1 si gnificación molt important "i un reflex en les eleccions de desembre amb uns resultos" contundents ". A les portes del Suprem, ha reiterat que segueix sent "el moment de la política" i de "interpretar políticament" el que passa a Catalunya.

Preguntat insistentment per la formació de govern a la Generalitat, ha reiterat que les declaracions són "extremadament discretes" i no es poden veure alterades per declaracions públiques. L'important, ha destacat, és tenir clar que el "bloc" independentista dóna suport a Carles Puigdemont i té "voluntat" que hi hagi un executiu i també de "reconèixer el lideratge" de Puigdemont.