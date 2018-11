El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat avui que ser "patriota" és defensar els serveis públics, tot i que ha qualificat de "fantàstic" que artistes com Marta Sánchez posin lletra a l'himne espanyol i "posin la seva creativitat al servei de el que vulguin ".

" l'important per a estimar al teu país no són els himnes i els teus banderes, són els serveis públics ", va valorar el líder d'Podem, que va defensar una bona sanitat i una bona educació. Aquest cap de setmana el president del Govern, Mariano Rajoy, va compartir en el seu perfil de Twitter un moment del concert de Marta Sánchez al que cantava la seva proposta de lletra per a l'himne nacional. "Com a molts de vosaltres, m'arriba aquest vídeo. Molt bona iniciativa de @Martisima_SoyYo. La immensa majoria dels espanyols ens sentim representats. Gràcies, Marta", ha indicat el cap de l'Executiu.

En la mateixa línia Albert Rivera, líder de Ciutadans, ha aplaudit la iniciativa de Marta Sánchez.

< p>

Alguns han anat més enllà i proposen, com l'eurodiputat del PP, Esteban González Pons, que Sánchez interpreti aquesta versió de l'himne a la final de la Copa del Rei

< p>