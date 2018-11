La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha negat avui discrepàncies entre el PSC i el PSOE sobre la immersió lingüística a Catalunya. "No hi ha discòrdies", ha manifestat, després que alguns presidents autonòmics socialistes reclamessin enfortir el castellà a Catalunya.

Així responia Lastra en una entrevista a RNE va apuntar que el PSOE ha estat "molt clar" des que el Govern va anunciar la seva intenció de modificar el formulari de preinscripció escolar i habilitar l'espanyol com a llengua vehicular a Catalunya.

"el 155 es va aconseguir per un breu espai de temps", va apuntar la número dos del PSOE, qui ha remarcat que es va fer amb l'objectiu de "recuperar l'autogovern i per convocar eleccions, no per prendre decisions polítiques d'aquest calat".