El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa de l' `procés', Pablo Llarena, prendrà declaració aquesta setmana l'expresident de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; a la número dos d'ERC, Marta Rovira; a la exportaveu de la CUP al Parlament Anna Gabriel ia la presidenta de l'AMI (Associació de Municipis per la Independència), Neus Lloveras, en relació amb la seva presumpta participació en el comitè estratègic que va dissenyar el full de ruta per al referèndum il·legal i per a la declaració unilateral d'independència de Catalunya.

Pascal i Rovira estan citades aquest dilluns per declarar en qualitat de segones espases de les seves respectives formacions i com a presumptes membres de la cúpula que va dissenyar el camí cap a la independència. Dimarts estan citats, també en qualitat d'investigats, Mas i Lloveras.

El passat dimecres va declarar l'expresidenta del Grup Parlamentari de la CUP Miereia Boya. Al principi també va ser citada la exportaveu d'aquesta mateixa formació Anna Gabriel, que finalment haurà de comparèixer davant el magistrat el 21 de febrer a les 09.30 hores, després d'ajornar la seva declaració. El canvi de data es deu al fet que el seu advocat, l'exdiputat Benet Salellas, tenia un judici programat per aquest dia. Anna Gabriel es troba actualment a Suïssa i de moment es desconeix si té previst tornar a Espanya.

La Fiscalia no ha revelat de moment si sol·licitarà l'aplicació de mesures cautelars a aquests investigats. Com va fer dimecres passat amb Boya, esperarà a escoltar la seva declaració per prendre una decisió. La seva posició en la declaració de l'expresidenta de la CUP al Parlament, que va sortir lliure després de declarar, fa pensar que la posició del ministeri públic podria ser similar.

Mireia Boya ha assegurat en la seva declaració davant del jutge Llarena que la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre no va ser "simbòlica", sinó que buscava una "efectivitat real" per a la creació d'una república catalana, encara que va resultar "ineficaç".

Aquesta declaració suposa un gir en l'estratègia seguida fins ara pels investigats en aquesta causa, que van arribar a dir al magistrat que acataven la Constitució i renunciava a la via unilateral per assolir la independència. La representant de la CUP, però, va defensar el "programa electoral" del seu partit, la celebració d'un referèndum i el seu ideari independentista, i va convidar els citats pel jutge per declarar aquesta setmana a que facin intervencions "semblants" a la seva, perquè "no és amb la justícia amb el que anem a resoldre" el conflicte, sinó amb "el diàleg i la política".

el magistrat va dictar el passat 22 de desembre una providència en la qual ampliava la investigació pel delicte de rebel·lió a la secretària general d'ERC i número dos a les llistes electorals, Marta Rovira; l'expresident de la Generalitat Artur Mas ja l'expresidenta del Grup Parlamentari de la CUP Mireia Boya. També imputava a la exportaveu parlamentària de la CUP Anna Gabriel; la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.

Tots ells figuren en el document `Enfocats', en virtut del qual Llarena considera que els fets que s'investiguen van ser acordats entre el conjunt de presidents i portaveus parlamentaris dels partits independentistes, als que amplia la investigació.