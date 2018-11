L'esport rei té comptats els seus dies en els esbarjos dels instituts espanyols.

' El Dia sense pilota ??b>' és una iniciativa que s'està estenent per cada vegada més col·legis de la nostra Geog a. El futbol quedarà prohibit durant un dia a la setmana per fomentar altres activitats .

"E l futbol generava molts conflictes i baralles entre alumnes . Vam decidir que divendres fos el dia sense futbol i els altres quatre dies es reparteix l'ús del camp per cursos . els divendres repartim altres materials i pilotes d'altres esports, com bàsquet, raquetes, cordes o malabars. Estem molt contents, tant els professors com els alumnes. La convivència ha millorat molt , els nens gaudeixen i desenvolupen altres HABILITATS es ", explica Sonia Pérez , professora d'Educació Física i tutora de 6è al col·legi Belia de Belchite, tal com recull ' Herald. és '.

El canvi, a més de polèmic , no és fàcil: " En el nostre pati hi havia cinc zones per jugar a futbol i aquest curs l'hem limitat a la meitat . Al principi va ser un punt de fricció, perqu i la majoria jugava a futbol al pati . Però hem guanyat espai per a altres activitats . El pati és ara més plural i divers. Proposem jocs cooperatius i tornejos d'altres esports com datchball , kinball o disc volador ", comenta Àngel Navarro , professor d'Educació Física en el col·legi María Moliner . "el futbol és un esport molt popular i la a ctivitat principal en els patis escolars , llevat que hi hagi una intervenció . No estic a favor de la seva prohibició , però des del punt de vista educatiu hem de reequilibrar aquesta situació i plantejar alternatives . El futbol genera a les escoles 1 competitivitat excessiva i exclou els nens o nenes als quals no els agrada . El disseny dels patis no ajuda, perquè estan pensats bàsicament només per al futbol . Els patis s'haurien de combinar zones esportives i espais naturals que permetessin altres vivències i activitats. Cal una normativa clara sobre el disseny dels patis escolars i que els centres de nova construcció no repeteixin els errors del passat ", continua Navarro.