La famosa cadena de restaurants de menjar ràpid deixarà d'incloure hamburguesa amb formatge i llet amb xocolata a la promoció dels seus menús infantils (Happy Meal ) . Tot i això, els clients podran seguir demanant aquests productes .

Des de la companyia han anunciat que no mostrar-los en els cartells reduirà la freqüència amb què es demanen.

No són les primeres mesures que pren la cadena per combatre l'obesitat infantil . Fa quatre anys McDonald 's va deixar d'incloure imatges de refrescos il us comandes de begudes es van reduir en un 14% , tal com informa ' Infobae '.

També van reduir la mida dels contenidors de patates fregides i van incloure la fruita com a nou producte en la seva carta ??b>.

Aquests canvis s'introduiran en els Estats Units a partir del proper mes de juny.

També l as racions de patates seran més petites i es afegirà aigua embotellada com una opció a seleccionar amb la comanda , encara que en aquest cas s i augmentarà el preu ja que els refrescs no suposen una despesa addicional per a la companyia.