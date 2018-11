La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desarticulat una banda de narcotraficants assentada a la comarca de l'Axarquía (Màlaga), que transportava haixix des del Marroc per vendre'l després a diferents països europeus, principalment Gran Bretanya i Suïssa.

Segons ha informat l'Institut Armat, en l' 'operació Garpón 2' s'ha procedit a la detenció de 16 persones i s'han desarticulat cinc punts de venda i distribució de droga a la localitat de Nerja.

entre els arrestats hi ha una ciutadana sexagenària que tenia en el seu poder un ampli mostrari de tipus de drogues i els seus preus, amb la missió de buscar a altres grups criminals que estiguessin interessats a comprar la droga.

en els registres s'han intervingut 358.645 euros en metàl·lic, 1.000 lliures esterlines, 558 quilograms d'haixix, dos quilos de marihuana, 150 grams de cocaïna i bolets al·lucinògens. També s'han localitzat 11 vehicles, una pistola detonadora, dispositius geolocalitzadors via GPS i nombrós material informàtic i per a l'elaboració i distribució de la droga.

A DOBLES FONS DE VEHICLES

la investigació va començar al desembre de 2016, quan els agents van tenir coneixement que una organització criminal formada per ciutadans espanyols residents a la comarca de l'Axarquía podria estar dedicant-se a traslladar importants quantitats d'haixix mitjançant partides a les costes occidentals de les províncies de Màlaga i Granada. La droga era traslladada després en el doble fons de diferents països europeus, principalment Gran Bretanya i Suïssa.

Les indagacions van portar a interceptar enviaments de droga a les platges de la pedania de Benajarafe (Màlaga) i en Almuñecar ( Granada), on la xarxa tenia un habitatge i en el garatge es practicaven els dobles fons en vehicles que s'utilitzaven per transportar la droga fins a països europeus.

a més, el passat 28 de novembre els agents van interceptar un vehicle amb plaques de matrícula. En aquesta actuació es va procedir a la detenció dels dos ocupants del vehicle, tots dos de nacionalitat suïssa, quan circulaven per la província d'Almeria en direcció a Suïssa. Al vehicle es van trobar més de 20 quilograms d'haixix ocults en el buit destinat al coixí de seguretat del passatger, que havia estat retirat, i en un doble fons practicat al tauler de control.

Després d'aquestes actuacions i després de comprovar les nombroses i minucioses mesures de seguretat que utilitzaven per no ser detectats per les forces de seguretat en els seus enviaments, es va procedir a la detenció de sis persones més. Continuant amb la investigació per poder desarticular completament la xarxa criminal, es va procedir a la detenció de vuit persones de nacionalitats espanyola i anglesa, el passat 6 de febrer.