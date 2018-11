Una menor de 17 anys ha estat detinguda per les lesions que ha estat patint la seva filla de dos anys al llarg de diversos dies. Aquests fets han alertat els treballadors del Hospital Matern de Màlaga ja que podrien estar davant d'un cas de maltractament habitual o de negligència en la cura de la nena. També ha estat detinguda la mare de la menor, de 37 anys , i s'ha obert una investigació per aclarir l'origen de les lesions sofertes per la nena.

Segons informa 'Sud Digital' el pare de la nena, de 22 anys , s'ha fet càrrec d'ella. El dia 23 gen va acudir al centre de salut ja que la nena es queixava d'un dolor a la cama que no remetia. La mare va donar dues versions del que li havia passat a la nena, una d'elles va ser que havia estat un relliscada , i la segona va ser que el seient del cotxe es va trencar i li va colpejar a la cama quan era a la cadireta al seient del darrere. El dolor provenia d'una trencament espiroidea compatible amb una possible torsió .

Tan sols dos dies després va tornar la nena amb una doble fractura de fèmur i tíbia a la cama dreta, després que, com va declarar la mare de la nena, la seva àvia patís un desmai mentre li donava el biberó a la petita i caigués a sobre causant-li aquestes lesions . La petita va ser ingressada amb les extremitats inferiors enguixades i en aquest moment el Grup de Menors ( Grume ) va obrir una investigació per aclarir les causes de tantes lesions en tan poc temps. < / p>