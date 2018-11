L'escola taurina de Batán, en què es van formar molts toreros coneguts, no tancarà encara. La decisió ha estat presa per l'equip de govern de Manuela Carmena, que ha posat una condició imprescindible a complir: compaginar les classes taurines amb arxiu de tauromàquia.

En ser declarada com a Bé d'Interès Cultural, no hi ha possibilitat que pugui albergar altre tipus d'activitat diferent. Tant personalitats taurines com a membres de l'executiu del consistori de la capital es van reunir per valorar aquesta possibilitat que ara és realitat.

El Grup Municipal del Partit Popular ha estat la clau en aquesta negociació, en treure endavant la proposta de reconsideració del tancament de l'escola Marcial Lalanda. El portaveu dels populars a l'ajuntament, José Luis Martínez Almeida, va mostrar la seva satisfacció davant l'aprovació de la proposta en el ple: "Madrid, referent mundial del món taurí, no pot perdre un espai històric dedicat a la tauromàquia. Tot i Carmena, serà centre de trobada d'afició i professionals ".