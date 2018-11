Un equip d'investigadors de l'Institut de Ciències de l'Espai del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya ha estat l'encarregat de dissenyar i incorporar instrumentació capaç de detectar i quantificar precipitacions intenses al satèl·lit espanyol de observació terrestre PAU, que es llançarà demà.

les mesures que obtingui el satèl·lit, el llançament està previst per a aquest dissabte a les 15.17 hores (a la península), serviran per aprofundir en paràmetres atmosfèrics clau en la predicció del temps.

en concret, els científics han afegit una tecnologia per realitzar ràdio ocultacions que, per primera vegada, seran obtingudes en dues polaritzacions. Aquestes mesures, que es basen en el Sistema de Posicionament Global (GPS per les seves sigles en anglès), donen pistes sobre les propietats termodinàmiques de l'atmosfera (temperatura, pressió i humitat) i, a més, a diferents altures.

p> "A més d'això, la polarimetria ens permetrà provar coses noves, conceptes de mesura que mai abans s'havien plantejat. En particular, utilitzarem la informació de les dues polaritzacions rebudes per fer mesures de precipitació intensa. Representaria el primer instrument o sensor capaç de mesurar simultàniament les propietats termodinàmiques i la precipitació intensa ", explica Estel Cardellach, investigadora del CSIC que treballa a l'Institut de Ciències de l'Espai.

Cardellach considera clau que es puguin mesurar les pluges intenses, més difícils de predir. "En el context del canvi climàtic, on es preveu que els fenòmens extrems succeeixin més sovint, els models de clima no es posen del tot d'acord. Segurament perquè són fenòmens que no s'han pogut estudiar bé per falta de dades. Intentarem que PAU contribueixi a solucionar aquest problema ", afegeix.

rÀDIO oCULTACIONS

Les ràdio ocultacions són una tècnica d'observar un mitjà, normalment l'atmosfera d'un planeta , utilitzant dos elements: un que transmet senyals ràdio o microones (font) i un altre element que els rep (receptor). La particularitat d'aquesta tècnica és que si s'uneixen en línia recta els elements transistor i receptor, aquesta creua la Terra, és a dir, els elements estan ocults per la Terra. Tot i això, el senyal segueix rebent-perquè el raig es flexiona.

"La clau està en relacionar la flexió de la trajectòria del senyal amb les propietats de l'atmosfera. Al planeta Terra, aquesta tècnica es realitza amb senyals dels sistemes globals de navegació per satèl·lit, com, per exemple, els GPS ", explica Cardellach.

els sistemes de navegació són les fonts i un receptor a bord d'un satèl·lit a baixa altura orbital (com el satèl·lit PAZ) conté el receptor, que pot mesurar amb molta precisió l'angle de flexió del senyal i d'aquest angle s'extreuen perfils verticals de temperatura, pressió i humitat de l'atmosfera.

el satèl·lit PAZ amb tecnologia radar és una missió dual, amb aplicacions civils i militars. Hisdesat és la propietària, operadora i explotadora del satèl·lit, que oferirà informació precisa per a múltiples aplicacions des de la seva òrbita polar al voltant de la Terra.