El PSOE no està per la labor de donar suport al Govern en la seva intenció d'utilitzar l'article 155 per protegir el espanyol a les escoles catalanas.?

"La aplicació del 155 s'ha de mantenir exclusivament en la prestació dels serveis i en el funcionament ordinari de l'administració. No hi aprofitar això per elaborar polítiques ", assegurava el secretari de organització del PSOE, José Luis? balos, en una entrevista a Onda Cero.

Unes hores abans, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciava que s'aprovarien noves mesures sobre educació i funció pública a Catalunya a l'empara de l'article 155 perquè ja "toquen per calendari".

l'objectiu de Moncloa és incloure en el full de preinscripció per al proper curs a les escoles catalanes la casella amb la qual els pares haurien de poder escollir de manera fàcil la llengua de l a primer ensenyament dels seus fills: Castellà o Català.

Encara que aquesta opció està contemplada en la llei des de l'aprovació de la Lomce, la Generalitat de Catalunya l'ha incomplert sistemàticament tot i les resolucions judicials.