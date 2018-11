És un problema. Hem assimilar i, sobretot, posar-hi remei. Els índexs de violència en aules espanyoles registra números de rècord i les males notícies no deixen de succeir-se. Més enllà dels innombrables denúncies de bulling, en les últimes setmanes han sortit a la llum dos greus casos d'abús sexual a Jaén i Màlaga que donen suport un negatiu informe publicat a finals de gener.

més d'un 90% dels professors pateixen o han patit situacions violentes al centre. Fins i tot dos de cada deu remarquen la gravetat i reincidència dels fets segons la secció educativa del sindicat CSIF. Mario Gutierrez, president del sindicat, afirma que "a vegades els professors no tenen aquesta autoritat suficient per aturar aquestes situacions", recolzant l'opinió del 77% dels enquestats.

el 77% DELS PROFESSORS CREUEN QUE NO TENEN lA PROU AUTORITAT

Les causes d'aquesta manca de poder al professor són múltiples i difuses. La motivació de l'alumnat, l'autonomia de la direcció dels centres i el suport dels pares davant la presa de decisions són tres aspectes fonamentals i necessaris per mantenir intacta la figura del professorat.

En Pel que fa a l'agressor, la necessitat d'atenció, poder i venjança són les causes més importants del seu comportament. No obstant això, segons els experts Gerald R. Patterson i Barbara Debaryshe, la principal motivació dels seus conductes rau en la imitació de comportaments vistos a casa.

33% DELS PROFESSORS CREUEN QUE NO HI HA PROU DISCIPLINA

Agreujat per l'ús de noves tecnologies com a nova plataforma d'assetjament, els joves són sotmesos a constants crítiques i judicis públics realitzats des perfils falsos o anònims. Tot i que el discurs de l'agressor sol ser el mateix, la difusió i humiliació ha crescut de forma exponencial en els últims anys. Insults, discriminació per orientació sexual o fins i tot difusió de fotos privades són algunes de les formes més comunes de bulling a dia d'avui.

44% DELS NENS DE 15 ANYS RECONEIX REBRE MISSATGES AMB CONTINGUT SEXUAL

Govern i institucions treballen per solucionar un problema la arrel es troba en el nucli familiar. Des CSIF han obert dos portals d'ajuda a professors -CSIFAYUDA Profes- i alumnes afectats. Educar en la tolerància i el respecte són dos dels primers passos que hem de donar cap a una meta necessària i urgent.

10 TIPS PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA A LES AULES

PER A PARES

Parla amb el teu fill ¿Què sent? Qui són els seus amics? Conócele, apóyale i fa sentir estimat.

No dubtis a recórrer a ajuda externa. Els adolescents són molt impermeables i el vincle paternal moltes vegades impedeix que es sinceren.

Evita els insults, les males expressions i la manca de diàleg a casa. Per educar en el respecte i la tolerància s'ha de donar exemple.

Deixa-li clar que la solució mai no és la violència ni la venjança. Respondre retornant el dany rebut no és una bona opció.

No li prohibeixis l'ús de noves tecnologies: modéralo. En la seva justa mesura i ben utilitzat li aportarà coses molt positiu.

PER A FILLS

Tractes mal a un company? Simplement es empàtic. Posa't en la seva situació i intenta sentir el que ell: què sents?

Et tracta malament un company? No li donis de la seva pròpia medicina. Es madur i racional; no et redueixis a la seva altura i soluciona-parlant amb els teus professors.

Es discret i respectuós en xarxes socials. Mesura les conseqüències que poden tenir les teves publicacions.

Ajuda a aquell que és assetjat. Denúncia davant els teus professors el problema i talla les ales als aprofitats. No tinguis por, són ells els que ho estan fent malament.

La teva família és el teu major suport. Si et sents malament -perquè ets acosasdo o perquè acosas- no dubtis a parlar amb ells i explicar-los tots els teus problemes. L'única cosa que faran és ajudar-te.