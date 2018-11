L'equip mèdic de l'Àrea del Cor Infantil de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid ha donat l'alta hospitalària a la Carla, la primera nena a Espanya que ha rebut un trasplantament cardíac infantil d'un donant amb un grup sanguini diferent del seu.

Segons ha informat aquest dijous el centre hospitalari, la petita Carla "es troba molt bé i podrà anar-se'n a casa amb un tractament similar al de qualsevol altre nen que hagi rebut un trasplantament de cor. l'única peculiaritat és que si en algun moment de la seva vida necessita una transfusió ha de rebre plaquetes i plasma del grup AB, per evitar un rebuig de l'òrgan trasplantat ".

Aquest hospital ha dissenyat un carnet que identifica Carla com a receptora d'un cor amb un grup sanguini diferent al seu, i documentació perquè els seus metges i infermeres tinguin informació d'aquest fet, a més de les seves pertinents informes mèdics i d'infermeria.

Carla és una nadó que va ser diagnosticada ja en l'úter de la seva mare d'una malformació cardíaca severa i en la qual no es va desenvolupar el ventricle esquerre. Des Extremadura va ser derivada a l'Hospital Gregorio Marañón com a centre nacional de referència per al tractament de cardiopaties congènites i de trasplantament cardíac infantil.

En un comunicat, l'hospital va explicar que el trasplantament AB0 incompatible està dirigit als nens més petits, generalment menors d'un any, que necessiten un cor. Actualment a Espanya, per a la realització d'un trasplantament cardíac es requereix compatibilitat de grup sanguini entre el donant i el receptor. Si no és així, en el moment de l'implant es produiria un rebuig hiperagut que dóna lloc a la fallada de l'òrgan.

A més, en els nens també cal contemplar que la mida del cor sigui l'adequat perquè càpiga al tòrax. Gràcies a la implantació d'un programa de Trasplantament AB0 Incompatible ara és possible realitzar un trasplantament de cor en un nadó valent-se de que els nens neixen sense anticossos enfront del grup sanguini i es mantenen en nivells baixos fins als 15 mesos de vida.