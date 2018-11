La Comissió d'Economia de l'Eurocambra creu que el candidat irlandès a la vicepresidència del Banc Central Europeu, Philip Lane, va ser més convincent que l'espanyol Luis de Guindos.

"Els dos candidats van fer una bona presentació. la majoria de grups polítics va considerar l'acompliment del governador Lane més convincent. Alguns grups van expressar reserves davant el nomenament del ministre de Guindos ", assenyala el líder de la comissió en un comunicat que no és vinculant.

GUINDOS, ES MOSTRA SATISFET

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha assegurat aquest dijous que és "optimista" després de la seva compareixença a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, en el que es entén com un 'primer examen' en la seva candidatura a la Vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE).

Així ho ha indicat en declaracions als periodistes abans d'intervenir en el Ple del Congrés dels Diputats per al debat de totalitat de la Llei Reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

de Guindos va explicar que la compareixença d'ahir, dimecres, va ser una "reunió informal", després de la qual es donarà una opinió al president del Eurog rup sobre els candidats.

"L'important és el que passi la setmana que ve" en les reunions de l'Eurogrup i l'Ecofin (Consell de Ministres d'Economia i Finances), va dir el ministre, que va afegir que " amb els suports es compta, però no s'expliquen ". "Segueixo sent optimista i crec que Espanya tindrà els suports suficients", va assegurar el titular d'Economia.

De Guindos competeix pel càrrec amb el candidat presentat per Irlanda, Philip Lane, governador del seu banc central. L'Eurogrup haurà de decidir el candidat que proposa al Consell Europeu en la reunió prevista per al proper 19 de febrer. L'endemà, l'Ecofin adoptarà formalment la decisió, que s'elevarà al Consell Europeu en la reunió dels propers 22 i 23 de març, que pren la decisió per majoria qualificada.

Si el Consell es decanta per la candidatura espanyola aquests dies, de Guindos va assegurar que presentarà la seva dimissió com a ministre d'Economia. El candidat elegit s'incorporarà a la Vicepresidència del Banc Central Europeu el proper 1 de juny per a un mandat de vuit anys no renovables.