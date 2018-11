El Govern va destinar 1,8 milions d'euros anuals al manteniment de la Vall dels Caiguts, l'emplaçament que acull el mausoleu del dictador Francisco Franco i del fundador de Falange Espanyola, José Antonio Primo de Rivera.

Així es desprèn d'un resposta per escrit que el Govern ha proporcionat al senador de Compromís Carles Mulet, el qual va qüestionar l'Executiu sobre el cost que ha tingut "any per any" per a les arques públiques "cadascuna de les actuacions de manteniment, actuacions urgents per assegurar la seva integritat, ordinàries i extraordinàries ".

la dada que proporciona el Govern és una despesa de 1.836.325,66 euros corresponent a l'exercici de 2016, dividit en quatre partides: despeses de personal (1.045 .000 euros), despeses corrents en béns i serveis (327.722,78 euros), transferències corrents (340.000 euros) i inversions (123.602,55 euros).

en aquestes despeses s'inclou, segons l'Executiu, la subvenció de 340.000 euros a la Abat a benedictina, en la seva condició de beneficiària de la Fundació de la Santa Creu del Valle dels Caiguts.

Mulet ha lamentat que es "mantingui el mausoleu d'un dictador genocida com si es tractés encara d'una màxima autoritat del estat "i s'ha preguntat si" algú creu que a Itàlia o Alemanya tindria cabuda pagar amb diners públics mantenir mausoleus sagrats per Mussolini o Hitler? "

El senador Mulet també es va interessar pels progressos per a la reconversió del vall dels Caiguts en un lloc per a la "memòria de totes les víctimes i morts de la Guerra Civil i la resignificació integral del conjunt arquitectònic".

Davant d'aquest interès, el Govern es remet al fet que la Comissió d'Experts per al Futur de la Vall dels Caiguts va apel·lar a la necessitat que qualsevol actuació de l'Executiu a l'interior de la Basílica "exigeix ??una actitud de col·laboració per part de l'Església" i els "màxims consensos polítics i socials". < / p>