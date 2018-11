La filial d'Oxfam a Espanya, Intermón Oxfam, ha registrat quatre casos relacionats amb assetjament sexual, intimidació i pagament per sexe en les seves diferents missions d'Àfrica i Amèrica Llatina en els últims cinc anys, segons ha informat aquest dijous l'ONG després del escàndol sexual que afecta la filial britànica a Haití.

"Segur que recuperarem la confiança", va assegurar la directora adjunta d'Oxfam Intermón, Pilar Orenes, que va comparèixer davant els mitjans al costat del director general de l'ONG, José María Vera, en una roda de premsa a Madrid per donar explicacions sobre les orgies en què van participar alguns cooperants d'Oxfam a Haití destapades recentment pel diari britànic 'The Times'.

Segons va revelar el diari la setmana passada, una investigació interna de l'ONG dóna constància d'orgies amb dones 'contractades' amb fons per a cooperació durant la missió d'Oxfam després del terratrèmol d'Haití de 2010, en què suposadament estava impl icat el director de l'operatiu, el belga Roland van Hauwermeiren.

La filial espanyola s'ha desmarcat d'aquests fets, encara que va anunciar que des de 2012 s'han registrat quatre casos relacionats amb conductes sexuals dels seus treballadors o cooperants que van des intimidacions o assetjament a companyes fins al pagament per sexe, tots ells sense implicació de menors, va assegurar l'ONG.

l'escàndol d'Haití s'ha cobrat ja la primera dimissió d'un alt càrrec de l'organització, la de la directora adjunta d'Oxfam, Penny Lawrence, responsable de Programes quan es van produir les suposades orgies en 2011. es tracta d'una dimissió que el director d'Oxfam Intermón ha qualificat avui de "rellevant" per la "rapidesa" amb què s'ha produït .

Així mateix, tant Vera com Orenes van insistir que les informacions publicades per 'The Times' parteixen d'una investigació interna, el que implica que va ser l'ONG la primera a donar el pas per posar fi al que ha passat i investiga rlo.

De fet, les filials d'Oxfam han revisat els seus protocols contra possibles conductes censurables en una organització humanitària, mentre que l'entitat espanyola ja ha impulsat un "equip de protecció" i una "línia de denúncia" perquè els treballadors i cooperants puguin alertar de casos similars.

1.200 BAIXES A ESPANYA

Segons va reconèixer la directora adjunta de la filial espanyola, el cas de Haití "afecta la credibilitat del sector" i va xifrar en 1.200 les baixes de socis després de conèixer l'escàndol de les orgies a la seu haitiana d'Oxfam. No obstant això, fonts de l'ONG van assenyalar que la xifra contrasta amb els 243.000 socis i donants que té l'organització a Espanya.

Malgrat el "alt impacte" que ha tingut en l'entitat els escàndols sexuals -i que alguns mitjans britànics vinculen a la presència de menors- l'ONG espera una "recuperació" per la qual lluitaran "amb transparència".

Preguntats pel protocol que té Oxfam quan es té constància de cooperants amb conductes reprovables, els responsables a Espanya van explicar que hi ha un registre de persones 'ratllades' i al qual es recorre quan una altra entitat demana referències per contractar un cooperant, moment en el qual es comunica que "no tornaria a ser contractat".

< p> "M'HE DONAT dE BAIXA, ESTIC FART"

en concloure la roda de premsa, celebrada a la seu madrilenya d'Oxfam Intermón del carrer Alberto Aguilera de Madrid, diversos socis acudien per donar-se de baixa. Un d'ells, Josep Maria, va explicar a Servimedia que ha acudit aquest matí a cancel·lar la seva quota trimestral perquè està "fart".

"Els costarà recuperar la credibilitat; ha fet molt de mal a les ONG" , va explicar aquest antic soci, que reconeix haver rebut una carta de l'organització disculpant però que censura "la corrupció i els abusos" presumptament comesos per Oxfam. De fet, els escàndols han esquitxat fins i tot al president d'Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes, que ha estat detingut a Guatemala per un altre presumpte cas de corrupció.

No obstant això, des d'Intermón Oxfam esperen "recuperar" els socis perduts perquè, segons van al·legar, "el primer que hem fet ha estat reconèixer la situació i demanar disculpes".