Després dels últims dies, i tot i que OT ha passat ja a la història de la televisió com el retorn més esperat del programa musical, hi ha dues noms que sobresurten per sobre de la resta: Aitana i Cepeda.

Si fa dos dies explicàvem que Aitana va contestar a Cepeda en un tuit després el "Jo t'estimo més", avui és notícia Luis, després de pujar un vídeo cantant una cançó d'amor.

"per ser, per estar i per cuidar-me. És un gran suport i sap que em tindrà aquí sempre", va ser el que va contestar la jove cantant.

Les xarxes socials han cremat després d'aquest nou episodi,

" Com que sóc de poques paraules, us ho dic cantant. què hi ha de dolent? vulgueu, és molt bonic, i expresadlo sempre que pugueu. és igual com. Fi d'una eta pa ", comença el vídeo nostre protagonista d'avui.

Ahir Cepeda va tornar a crear màgia amb la seva veu i la seva guitarra. Va aconseguir aturar el temps quan escoltem aquesta cançó. Arriba a l'ànima d'una manera preciosa & # 128.153; No deixeu de veure el vídeo en aquest enllaç si voleu tornar a veure aquesta maravill #QueHayDeMalo https://t.co/2PPaAY8B6L pic.twitter.com/ECAaN25fcP & mdash; CepedaForever & # 128.153; (@cepeda_forever) 15 febrer 2018

La cançó sencera és al següent:

"Què hi ha de dolent en despullar la teva pell?

Què hi ha de dolent en desaparèixer?

Què hi ha de dolent en demostrar la set

Que es calma només amb la teva mel …?

ja em veus, ja em veus

I avui et crit de les mil formes que sé

Que ho tornaria a fer

I és que ja és la meva última vegada "