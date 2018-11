L'Audiència Nacional ha decretat l'ingrés a la presó dels exdirigents de la companyia especialitzada en inversió de segells i béns tangibles Afinsa, i els ha donat un termini màxim de deu dies per entrar. L'antiga cúpula va ser condemnada el 2016 per delictes com estafa agreujada, insolvència, blanqueig, falsedat comptable i delicte contra la Hisenda Pública.

No obstant això, el Tribunal Suprem va decretar la condemna en diferents penes de presó. L'expresident Juan Antonio Cano, estarà vuit anys i set mesos a la presó en lloc de 12 anys, com estava previst en la sentència del judici que es va celebrar fa any i mig. La mateixa condemna s'ha fixat per al fundador Albertino de Figuereindo, el seu fill Carlos i Vicente Martín. A aquests tres se'ls ha condemnat per estafa, falsedat comptable i insolvència punible.

D'altra banda, Emilio Ballester ha estat condemnat a vuit anys i quatre mesos per cooperar juntament amb la directiva de la companyia, mentre que Francisco Guijarro Lázaro ha estat condemnat a dos anys ia un pagament de 17,7 milions d'euros per blanqueig de capitals.

Els únics que han estat absolts com a partícips a títol lucratiu són Ramon Egurbide, i Ruben i Natalia Guijarro, fills de Francisco Guijarro. La sentència de l'Audiència Nacional ha assegurat que els clients es limitaven a seguir els passos dels agents comercials d'Afinsa "fins a fer caure a familiars i amics a la xarxa especulativa teixida pels administradors de la companyia". A més, ha indicat que el negoci de recompra de segells per part de l'empresa era "inviable" ja que generava "dèficit patrimonial".