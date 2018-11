El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat aquest dijous referint-se al PP que "un partit que s'enfonsa no ha de enfonsar a tots els espanyols amb ell" ni convertir en problemes de tota la societat els seus propis, per la qual cosa l'ha instat de nou a fer autocrítica, regenerar-se i complir l'acord d'investidura per fer possibles l'estabilitat i les reformes pactades.

en una entrevista a Telecinco, Rivera ha negat que hi hagi "divorci" entre el PP i Ciutadans perquè "mai ens vam casar". Hi va haver una investidura amb què el seu partit va ser "artífex del desbloqueig" votant a Mariano Rajoy com a president del Govern, alguna cosa qu eno va fer "ni el PNB ni el PSOE", a canvi de 150 reformes concretes que ara l'Executiu ha d'executar. "No és una opinió, és una obligació", ha precisat.

Rivera ha reiterat que és el PP qui és responsable dels casos de corrupció que l'afecten i de la gestió que ha decebut els votants que ha perdut , i Ciutadans només pot "aguantar l'envestida dels nervis" sempre que canviïn d'estratègia i es dediquin a governar ia complir amb els seus compromisos.

Va ??rebutjar, en aquest sentit, la possibilitat de seguir prorrogant els Pressupostos i treure els comptes a força de decrets "com si això fos una gestoria en comptes d'un parlament", i ha instat el PSOE a "no esborrar-" de l'estabilitat i implicar perquè el projecte de llei pugui tirar endavant sense haver de condicionar-al suport dels nacionalistes del PNB.

Rivera ha advertit també al PP que si la batalla que vol lliurar amb Ciutadans és la de la corrupció "té totes les de perdre" perquè el PP està implicat en múltiples casos de rellevància . Ha criticat en aquest sentit, que sigui el seu partit, amb superàvit en els seus comptes, sense cap cas de corrupció i "amb un deu" de Transparència Internacional el que hagi de donar explicacions de les seves finances a un altre amb 900 imputats, una "caixa B a Suïssa "i amb Mariano Rajoy" en els papers de Bárcenas ".

Va ??assegurar que les" excepcions "detectades pel Tribunal de Comptes existeixen també en altres set formacions de les que el PP no parla, i que es tracta simplement de coses que cal "corregir" però que no impliquen cap irregularitat. Això mateix, ha dit, li ha passat al PP "tota la vida" ia més cal tenir en compte que els consellers d'aquest òrgan no són jutges sinó polítics nomenats pels grans partits.

Sobre aquesta base, va reptar el PP a netejar-se, fer autocrítica i governar, i no "esquitxar a què estem nets". "Un partit que s'enfonsa no ha de enfonsar a tots els espanyols amb ell", ha conclòs.