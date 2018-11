WhatsApp segueix actualitzant-i incorpora una nova eina per als seus usuaris. Després de crear l'eina WhatsApp Business per facilitar les interaccions entre empreses i clients, ara ha activat un nou servei, que s'anomena WhatsApp Payments, que estarà destinat a facilitar transferències entre usuaris.

L'aplicació de missatgeria instantània ha començat a provar el servei en la versió beta de WhatsApp a l'Índia, tot i que no s'ha anunciat de manera oficial en altres països. Els usuaris que disposen d'aquest servei poden configurar al menú del xat que es desplega en la creu que apareix a la part inferior esquerra.

Per a efectuar un pagament, l'usuari només ha de triar quina és la seva entitat bancària i configurar i verificar totes les dades relatives al seu compte. Si es confirma oficialment aquesta novetat, seria un pas de gegant per WhatsApp en consolidar-se com a líder de missatgeria instantània a nivell mundial, per davant de Telegram.