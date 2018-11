El pare d'una menor de 11 anys es va fer passar per la seva filla en un xat de WhatsApp per trobar un pedòfil que, prèviament, havia contactat amb la petita i l'havia enviat fotos i comentaris amb contingut sexual.

l'assetjador va ser identificat com German Acosta, de 29 anys , que, fins i tot coneixent l'edat de la nena, l'havia enviat fotos del seu membre, acompanyades amb < b> comentaris sexuals en els qu i demanava a la nena fotografies en què aparegués vestida amb poca roba .

la menor va explicar al seu pare, Walter Martín Rodríguez , la situació que estava vivint. Martín Rodríguez va decidir fer-se passar per la seva filla al xat per trobar l'assetjador i va aconseguir tancar una cita per mantenir una trobada sexual.

"Els dieu que vas a veure a una amiga, jo sóc de Palerm capital", li va escriure Acosta < / span> pel xat.

< / p>

Pare i assetjador van quedar en una cantonada del barri vila Crespo , al centre de la ciutat de Buenos Aires (Argentina ).

"Primer em va dir que vagi a casa i em va passar la direcció, després que a casa no podíem anar perquè estava la seva mare i que ens veiem a la cantonada de la concessionària d'autos ", va explicar el pare de la menor a mitjans locals, segons publica ' Tele13 '.

Per poder identificar l'assetjador , Martín Rodríguez li va demanar que li enviés una fotografia . El pare va esperar durant uns 20 minuts a que Acosta ??b> anés al lloc de la cita. Quan va arribar, Acosta va ser sorprès i colpejat durament pel pare de la petita ??b>.

"La veritat és que vaig anar a matar-lo ( …) No ho vaig pensar, estava tret. Em va separar la policia sinó el deixava babau ", va comentar el progenitor a ' Minut Un '.

"La veritat és que molt no ho vaig pensar, volia saber fins on podia arribar. Jo li deia que tenia 11 anys, l'edat de la meva filla i ell em manava fotos del seu membre i em deia que no importava que ell seria la meva professor i m'anava a ensenyar . Qualsevol pare que es posi en el meu lloc hagués fet el mateix ", ha sentenciat.

a MBAs persones van ser detingudes per efectius policials , però posteriorment van ser posats en llibertat .

El cas d'assetjament va ser denunciat a la justícia, que va iniciar una investigació pel delicte de grooming (assetjament virtual a menors). A més, va obrir una causa contra el pare pel delicte de lesions al fustigador .