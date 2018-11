CCOO i UGT reclamaran aquest dijous "pensions dignes" en concentracions que han convocat a totes les províncies d'Espanya.

Segons van informar els sindicats, les concentracions tenen com a objectiu defensar el sistema públic de pensions i mostrar-se en contra del factor de sostenibilitat i la pujada de l'0,25% per a 2018, que assenyalen com "miserable".

Les dues organitzacions consideren "fonamental protestar contra l'empobriment d'uns pensionistes que perden poder adquisitiu per segon any consecutiu i exigir un model públic de pensions eficaç i eficient que és incompatible amb la reforma aprovada pel Partit Popular el 2013 ".

en aquesta mateixa línia, també denuncien" que el Govern fomenta els plans de pensions privats mentre retalla les pensions públiques ", per la que assenyalen que" la ciutadania ha de mostrar la seva indignació amb unes mesures que ens afecten a tots, ja que l'índex de revalorització i el factor de sostenibilitat seu posen a curt i mig termini una retallada de les pensions presents i futures i ens afecten a tots ".

Les concentracions tindran lloc davant les delegacions i subdelegacions del Govern a totes les capitals de província. A Madrid la mobilització començarà al migdia i està prevista l'assistència del sectretario de polítiques públiques i protecció social de CCOO, Carlos Bravo; la secretària de polítiques socials, ocupació i seguretat social d'UGT, Mari Carmen Barrera; el secretari de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, Julián Gutiérrez; i el secretari de la Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT, Anatolio Díez.

A més de les mobilitzacions convocades per a aquest dijous, també hi haurà concentracions el proper 1 i 15 de març i una altra el 22 de febrer convocada per les Coordinadores estatals en defensa de les pensions.