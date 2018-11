La taxa anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) general al mes de gener és del 0,6%, cinc dècimes inferior a la registrada el mes anterior, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

en aquest comportament ha influït l'habitatge, la taxa baixa més de tres punts fins al -2%, a causa que els preus de l'electricitat baixen aquest mes, mentre que van pujar al gener de 2017.

la taxa de variació anual de la inflació subjacent (índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) es manté en el 0,8%, de manera que se situa dues dècimes per sobre de l'IPC general. La inflació subjacent no estava per sobre de l'índex general des de novembre de 2016.

La variació mensual de l'índex general és del 1,1% i l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) situa la seva taxa anual en el 0,7%, amb el que disminueix cinc dècimes respecte al mes de desembre.