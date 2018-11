A poc a poc es van coneixent més detalls de la matança perpetrada ahir a la nit als Estats Units quan Nikolas Creu va obrir foc en una escola de secundària de Florida matant a 17 persones. Segons avança la investigació s'ha pogut confirmar com el jove va intentar barrejar-se amb els terroritzats estudiants del Marjory Stoneman Douglas que fugien del lloc després de produir el primer tret. Per provocar el caos, l'agressor va fer sonar l'alarma d'incendis amb el objectius que la majoria d'alumnes sortís al passadís. En aquest moment va començar a disparar.

Altres alumnes van decidir quedar-se amagats en les pròpies aules esperant que passés el terror.

< p>

< p> Una estudiant assegura que "l a policia va entrar pel passadís per portar-nos i al passadís vaig veure una gran pica de sang, una cosa tacada com si fossin arrossegats, i vaig veure a dues nenes probablement mortes. i després, a baixar les escales, hi havia una mica més de sang i fora de l'edifici hi havia un altre tipus, crec que era un professor, que estic bastant segur que era mort ", relata.

Creu, de només 19 anys, està detingut en quarter general del xèrif de Broward, on en les pròximes hores haurà de seguir responent a les preguntes de les autoritats que, no obstant això, ja li seguien el rastre. "L'any passat ens van dir que no li van deixar entrar al recinte amb una motxilla. Hi va haver molts problemes amb ell l'any passat, per amenaçar alumnes i suposo que li van demanar que abandonés el centre", assegura un professor a Miami Herald.

L'agutzil Scott Israel, del comtat de Broward, va dir en una roda de premsa que el sospitós portava un rifle AR-15