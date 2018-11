La Comissió de Polítiques Integrals de la Discapacitat del Senat va aprovar aquest dimecres una moció que insta a fer cent per cent accessible a persones amb discapacitat auditiva "tots els continguts de les televisions públiques d'àmbit nacional", ja que actualment només s'obliga a subtitular el 90% de la programació.

la Llei General de la Comunicació Audiovisual obliga la televisió pública a subtitular el 90% de la programació, dotar els programes d'audiodescripció almenys 10 hores a la setmana i facilitar traducció simultània en llengua de signes altres tantes. No obstant això, la moció presentada avui pel PP amplia aquest espectre a la totalitat.

"Hi ha persones que no pot gaudir de l'oci en igualtat d'oportunitats", va destacar el senador popular Miguel Ángel García, que va aconseguir el vot a favor de la seva iniciativa de tots els grups a excepció d'ERC i Units Podem, que van optar per l'abstenció, ja que defensen que aquesta exigència hauria d'anar dirigida als consells de totes les televisions públiques i no al Govern d'Espanya.

El senador del PP va exalçar la tasca de TVE per l'accessibilitat dels seus continguts i ha destacat que 'Clan TV' va més enllà i fa accessible "tot el seu contingut", per sobre del que marca la llei.

No obstant això, el senador socialista Pius Ròmul Zelaya ha advertit que "La1 'està per sota de les exigències de la llei i només subtitula el 86.16%, prenent com a referència un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV), que també reflecteix que l'únic canal púb lic que compleix les hores amb traducció en llengua de signes és el '24H' de TVE.