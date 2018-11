El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va explicar aquest dimecres que en la carrera cap a la Vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE) defensarà elements com la "independència, responsabilitat, control parlamentari i transparència".

Així ho ha indicat en declaracions als periodistes a Brussel·les abans de comparèixer a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, en el que s'entén com un primer examen en la seva candidatura a la Vicepresidència del BCE.

de Guindos va explicar que és "important" tornar al Consell de Govern del BCE, d'on Espanya "no havia d'haver sortit en 2012", i "cal intentar fer-ho el millor possible" davant el Parlament i "donar tota la informació que requereixi" aquesta institució europea.

el ministre recordarà al Parlament que durant els seus anys al capdavant del departament d'Economia espanyol s'han hagut de prendre mesures, moltes "difícils" i centrades en e l sector bancari; a més de defensar la independència dels bancs centrals i, en concret, del BCE en el disseny i execució de la política monetària.

A Espanya, ha afegit, s'han pres "moltes mesures" que han ajudat al fet que els impulsos monetaris arribessin a les famílies i les empreses no financeres. "Sempre he defensat la independència del BCE i la defensaré si arribo al lloc", va comentar De Guindos, per afegir que també ha defensat sempre la independència de "tots els òrgans supervisors i reguladors, fins i tot quan nacionalitzem bancs mai he interferit en les decisions" .

"Crec en l'autonomia de les parts i especialment en la política monetària", ha subratllat. A més, va dir que "la independència té un correlat que és la responsabilitat, i la responsabilitat és control parlamentari".

En aquest sentit, ha exposat que ha acudit a la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats en 23 ocasions i, d'altra banda, va posar en valor la transparència. "Aquests són els elements que defensaré: independència, responsabilitat, control parlamentari i transparència", ha subratllat el ministre.

CALENDARI

De Guindos competeix pel càrrec amb el candidat presentat per Irlanda, Philip Lane, governador del seu banc central. L'Eurogrup haurà de decidir el candidat que proposa al Consell Europeu en la reunió prevista per al proper 19 de febrer. L'endemà, l'Ecofin (Consell de Ministres d'Economia i Finances) ha d'adoptar formalment la decisió, que s'elevarà al Consell Europeu en la reunió dels propers 22 i 23 de març, que pren la decisió per majoria qualificada.

Si el Consell es decanta per la candidatura espanyola aquests dies, de Guindos va assegurar que presentarà la seva dimissió com a ministre d'Economia. El candidat elegit s'incorporarà a la Vicepresidència del Banc Central Europeu el proper 1 de juny per a un mandat de vuit anys no renovables.