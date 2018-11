La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha assegurat avui al Congrés dels Diputadosd que la reforma laboral "ha donat i està donant tan bons resultats que ha estat copiada" en diversos països.

en resposta a una interpel·lació del PSOE sobre condicions de treball en l'economia digital, Báñez va esmentar entre aquests països que, segons ella, han "copiat" la reforma de 2012 a Mèxic, Itàlia "parcialment" i França, "i acaba de ser posada en marxa de manera similar a l'Argentina ".

" Quan hi ha tants països de diferent color polític i diferents parts del món que posen en marxa reformes de 'flexiseguretat' com l'espanyola, serà perquè alguna cosa haurem fet bé entre tots ", ha assenyalat.

Segons la ministra, la reforma laboral ha contribuït de forma molt important a" crear ocupació amb intensitat ja que Espanya lideri la creació d'ocupació a la zona euro ".

Sobre l'economia digital, la titular d'Ocupació ha sostingut que "lluny de preocupa rnos en excés o veure-la amb gran incertesa, hem de enviar un missatge de confiança sobre ella i donar la batalla de la digitalització, perquè a Espanya ni perdrem cap oportunitat d'emprenedoria ni deixarem que es perdin drets per aquesta economia digital ".

Després de criticar el PSOE per llançar "proclames de demagògia" contra la reforma laboral, Báñez va recordar previsions internacionals segons les quals per cada dos nous llocs de treball que es destrueixin de l'economia real, es crearan cinc a la digital, "aquesta és la gran oportunitat per a Espanya". Va dir que des de la recuperació, l'economia digital ha estat un dels sectors que més ocupació han generat, per sobre del 19%.

Pel PSOE, la diputada Esther Peña va denunciar que l'última reforma laboral només ha portat "descontrol generalitzat", "precarietat en les relacions laborals", "falsos autònoms" i "hores extres il·legals". "I ara, l'arribada de les plataformes digitals ha estat la gota que ha fet vessar el got de l'explotació", ha afegit la parlamentària socialista.