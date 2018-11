El president del Govern, Mariano Rajoy, ha subratllat aquest dimecres que la banda terrorista ETA "ha estat derrotada per la llei, per l'Estat de Dret i per la immensa majoria de la societat basca", encara que "hi hagi gent que es creu que només la va derrotar ella ".

a la sessió de control a l'Executiu, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, va preguntar a Rajoy per les declaracions del coronel en cap de la Unitat Central Operativa (UCO ) de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, del 3 de febrer a 'la Vanguardia', "en què situava al PNB en el bàndol dels 'dolents' en la lluita contra ETA al costat de 'etarres, batasunes i l'Església basca ' ".

el president del Govern va contestar que aquestes afirmacions no es van produir amb motiu de la seva activitat professional actual, sinó en el marc de la promoció d'un llibre. En tot cas, va posar l'accent en el fet que "després es van rectificar per part del mateix periodista".

"Entenc que vostè pugui sentir ofès, però un cop rectificades pel propi periodista hauríem de deixar per tancat l'incident" , va demanar Rajoy, al que Esteban va contestar carregant contra les "ínfules d'heroi i ganes de protagonisme" de Sánchez Corbí.

El portaveu penabista va adduir que "una persona condemnada per tortures no pot ser cap de la UCO ". "No pot acusar partits polítics de perfil democràtic de connivència amb la violència i no s'atreviran a remenar-ho pel que diran, però és exactament al meu entendre el que haurien de fer", ha afirmat.

Rajoy va tornar a insistir que no veu "cap raó" perquè se senti "ofès" quan el periodista que va fer l'entrevista "va dir que ningú havia dit això". Així les coses, li va demanar anar "a la major" perquè "ETA ha estat derrotada per la llei, per l'Estat de Dret i per la immensa majoria de la societat basca".

"Avui el procedent és elevar-nos i els primers que tenim l'obligació d'elevar-som vostè i jo i les persones que tenim responsabilitats polítiques ", va sentenciar Rajoy, basant-se en que" les coses han canviat al País Basc, han canviat a millor i ho diu tothom " .

"Tingui la total i absoluta certesa que serà molt més útil per a consolidar els temps millors que s'estan vivint al País Basc que vostè i jo no entrem en coses que al final són pròpies del que vostè està pensant que són ", ha reblat Rajoy.