ERC i el PDECat van negar aquest dimecres de manera taxativa que hagin trencat les seves relacions i aquest últim partit ha assegurat que "ningú desitja" una nova convocatòria electoral a Catalunya i que tots dos treballaran perquè "les coses funcionin de manera adequada". < / span>

als passadissos del Congrés dels Diputats, el portaveu del PDECat, Carles Campuzano, va expressar la seva confiança que les dues formacions siguin "capaços de continuar treballant" a Catalunya per investir "aviat" a un nou president de la Generalitat.

Unes noves eleccions, ha dit, "ningú les desitja". Per això, Campuzano va cridar a la "responsabilitat" conjunta perquè "les coses funcionin de manera adequada" i hagi "aviat" un nou Govern. Referent a això, el diputat del PDECat Ferran Bell va subratllar que les relacions "no estan trencades" amb ERC.

També van ser preguntats per aquesta qüestió el portaveu d'ERC, Joan Tardà, que va dir que "en absolut" hi ha una ruptura amb el partit al qual pertany Carles Puigdemont, i el diputat Gabriel Rufián, que va afirmar amb sorna que si li donessin "un euro" cada vegada que li pregunten per un possible distanciament, ja seria ric.