En 1976 , un sucursal del banc francès Société Générale a Niça va ser atracada per un grup de lladres . Els pispes es van dur 46 milions de francs , uns 30 milions d'euros, a través d'un túnel que havien cavat aprofitant la xarxa de clavegueres de la ciutat francesa. En aquella ocasió, fins i tot es van permetre estampar un missatge en un dels murs per deixar constància de la seva professionalitat: " Sense armes, sense odi, sense violència ".

Albert Spaggiari va ser el únic imputat pel cop. Spaggiari va aconseguir escapar de la justícia el 1977, quan va saltar per una de les finestres de l'oficina del jutge d'instrucció quan estava sent interrogat. va ser condemnat a cadena perpètua en absència , però va morir una dècada més tard sense haver trepitjat una presó, tal com informen des de ' El País '.

Després de 40 anys, un altre dels implicats, Jacques Cassandri , de 74 anys, compareix davant els jutjats per donar explicacions sobre l'atracament . " El rapat ", així se li coneix en el món, i a va estar detingut al començament dels anys setanta ??b> per la seva implicació en una trama de tràfic de drogues coneguda com French Connection però mai es va relacionar amb l'atracament .

El 2010 va escriure ' La veritat sobre el cas de Niça ' sota el pseudònim de ' Amic '. A les seves pàgines explicava tots els detalls del cop a la sucursal i altres que l lamaron l'atenció de les autoritats . Cassandri va ser identificat com l'autor i la policia va trobar en el seu disc dur una còpia del manuscrit .

Cassandri va cometre un error . Si bé és cert que el delicte havia prescrit, no va tenir en compte que, en França , els delictes de blanqueig de diners no tenen data de caducitat . < / p>

Finalment, Cassandri ha reconegut la seva participació en l'atracament, però assegura que només va rebre una part ínfima, dos milions de francs de l'< b> botí que mai es va recuperar.

Ara, Casandri s'enfronta a una condemna de 10 anys.