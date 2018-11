El ministre d'Economia , Indústria i Competitivitat , Luis de Guindos , compareix avui a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu , per la seva candidatura a la Vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE).

la intervenció del ministre d' Economia espanyol a la institució europea en Brussel·les està prevista a les 19.00 hores i serà a porta tancada.

de Guindos competeix pel càrrec amb el candidat presentat per Irlanda , Philip Lane , governador del seu banc central. Abans, el ministre espanyol s'entrevistarà amb Valdis Dombrovskis , vicepresident de la Comissió Europea i comissari europeu de l'Euro.

El Eurogrup haurà de decidir el candidat que proposa al Consell Europeu a la reunió prevista per al proper 19 de febrer. Al dia següent, el Ecofin (Consell de Ministres d'Economia i Finances) ha d'adoptar formalment la decisió, que s'elevarà al Consell Europeu en la reunió dels propers 22 i 23 de març , que pren la decisió per majoria qualificada.

Si el Consell es decanta per la candidatura espanyola aquests dies , de Guindos va assegurar que presentarà la seva dimissió com a ministre de Economia . El candidat elegit s'incorporarà a la Vicepresidència del Banc Central Europeu el proper 1 de juny per un mandat de vuit anys no renovables.