L'expresidenta del Grup Parlamentari de la CUP al Parlament de Catalunya Mireia Boya està citada a declarar avui al Tribunal Suprem, davant el jutge Pablo Llarena. Si compareix, ho farà en qualitat de investigada, després que el magistrat ampliés la causa de l' `procés' a cinc dirigents polítics independentistes d'ERC, PDeCat i la CUP als quals considera part de la cúpula que va dissenyar el full de ruta cap a la declaració unilateral d'independència.

el magistrat va dictar el passat 22 de desembre una providència en la qual amplia la investigació pel delicte de rebel·lió a la secretària general d'ERC i número dos a les llistes electorals, Marta Rovira; l'expresident de la Generalitat Artur Mas, ia la expresidenta del Grup Parlamentari de la CUP, Mireia Boya. També imputava a l'exportaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel; la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.

Tots ells figuren en el document `Enfocats', en virtut del qual Llarena considera que els fets que s'investiguen van ser acordats entre el conjunt de presidents i portaveus parlamentaris dels partits independentistes, als que amplia la investigació.

Aquest dimecres també estava citada Anna Gabriel, que finalment haurà de comparèixer davant el magistrat el proper 21 de febrer a les 09.30 hora s, després d'ajornar la seva declaració. El canvi de data es deu al fet que el seu advocat, l'exdiputat Benet Salellas, té un judici programat per a aquest dia.

El jutge Llarena prendrà declaració el dia 19 a Marta Pascal i Marta Rovira, mentre que l'expresident Artur Mas i Neus Lloveras estan cridades a comparèixer dimarts 20 . De moment, la CUP no ha revelat la seva estratègia de defensa i és una incògnita si els seus dos dirigents aniran al Suprem.

COMITÈ ESTRATÈGIC

El magistrat creu que tots ells formaven part del comitè estratègic per a la independència, d'acord amb els informes que li ha enviat la Guàrdia Civil. Els atribueix també la responsabilitat del disseny i posada en marxa del pla estratègic per declarar la independència de Catalunya fora de les vies legals.

El document 'Enfocats', confiscat per la Guàrdia Civil, fixa la composició del comitè estratègic responsable de portar endavant el full de ruta i conté anotacions de l'ex número dos d'Economia, Josep Maria Jové, sobre les reunions mantingudes i les previsions per al desenvolupament del pla després de les eleccions de 2015. Jové està sent investigat en la causa seguida pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.

En el seu escrit, Llarena explicava que les diligències que fins ara s'han practicat mostren que els fets que s'investiguen s'han pogut desenvolupar sota la direcció i coordinació de un conjunt de persones entre els quals es trobarien els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes del dissolt Parlament de Catalunya, així com els presideix bans i secretaris generals dels partits polítics independentistes i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Unes sospites el fonament, segons el jutge, no només es troba en què apareixen referenciats com a integrants del comitè estratègic descrit en el document `Enfocats'," sinó en una altra sèrie d'elements que poguessin corroborar el que en aquest document es recull ".

d'una banda, Llarena destaca que totes aquestes persones apareixen identificades com participants en algunes de les reunions que suposadament van servir per a "idear i engiponar el procés de ruptura que s'investiga, tal com es recull en l'agenda intervinguda en ocasió del registre practicat en el domicili de Josep Maria Jové Lladó".

Llarena afegeix que tots aquests nous investigats semblen haver tingut una participació principal i destacada en el seu desenvolupament, "aportant el suport polític que van precisar l'actuació parlamentària i l'actua ció d'execució que van portar aquest procés a terme ", tal com detalladament es refereix a l'atestat elaborat per la Guàrdia Civil.

El jutge actua en la creença que Artur Mas mai s'ha desvinculat del procés malgrat a la seva condemna per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per organitzar la consulta del 9 de novembre de 2014 i cita expressament que el 22 de febrer passat va participar en un acte en què va defensar la mobilització ciutadana com a instrument de desobediència.