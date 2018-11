Luis Bárcenas ha confirmat davant l'Audiència Nacional que l'exsecretari general del PP de València, Ricardo Costa, li va confessar que havia rebut instruccions sobre com finançar actes de campanya del partit amb els diners d'empresaris, tal com assegura '< a href = "http://www.abc.es/espana/abci-barcenas-corrobora-confesion-costa-sobre-financiacion-irregular-pp-valencia-201802131231_noticia.html" class = "nueva_ventana"> ABC '.

l'ex-tresorer ha corroborat que Costa va advertir també sobre una sèrie de "activitats irregulars" que es van dur a la pràctica en les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i generals de 2008, segons la versió de la Fiscalia. Així ho afirmava: "Em va plantejar la seva preocupació per una instrucció de Víctor Campos, vicepresident econòmic i sota el meu punt de vista responsable econòmic i tresorer de facto del partit".

Bárcenas va afegir posteriorment que el va traslladar aquest criteri a Álvaro Lapuerta, el que era tresorer nacional per aquell temps i li va dir que aquesta pràctica estava "totalment prohibida" i que era "conscient" de les conseqüències que implicava fer les coses malament en el partit.

A més, va exculpar a Gènova d'aquestes irregularitats i va informar sobre el procediment de donar les instruccions, així com la manera d'executar l'acció: "Es donava la instrucció precisa que els únics fons per a la campanya eren els enviats per la seu nacional. l'advertència era per escrit i es desenvolupava oralment abans de la campanya. es finançava mitjançant crèdit bancari i mitjançant la bestreta electoral en funció del resultat de les eleccions "ha sentenciat.