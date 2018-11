Dilluns, el conserge d'un immoble de Castro Urdiales (Cantàbria) va trobar , de manera fortuïta, un cadàver momificat i "< b> totalment gris ", mentre cap a la seva ronda pels soterranis de l'edifici.

Santiago Cabezas , conserge del edifici la sirena , situat a la carrer Ataúlfo Argenta ??span> , va passar per davant d'un traster de l'immoble i es va sorprendre en trobar la porta entreoberta ??b>. «No és la primera vegada que entra gent aliena a la urbanització al soterrani amb la intenció de robar . Forcen la porta i s'emporten el que troben , i no em va estranyar molt. Per això vaig entrar a veure què havien fet », va comentar Caps al ' El Diari Montañés '. Allà va descobrir un cos estès sobre el llit.

Aparentment, el cadàver no presentava signes de violència ; "semblava com si s'hagués quedat adormida perquè estava tapada gairebé fins dalt ". " No crec que sigui una mort violenta ??b>, perquè la porta estava tancada per dins", va comentar Cabezas. Per al conserge, la hipòtesi més factible és que algú hagués forçat la porta amb la intenció de robar i es va trobar amb el cos momificat . "Encara que la cara era més semblant a la d'un nen", es tractava d'una persona adulta, encara que no ha pogut precisar si es tractava d'un home o una dona .

va ser Cabezas qui va donar l'avís a la Guàrdia Civil , que han confirmat que el traster està vinculat a una casa de l'edifici que va ser adquirida per un matrimoni de Madrid , encara que l'habitacle segueix pertanyent als seus antics propietaris.

Fins a la Avinguda Ataúlfo Argenta ??b> de Castro Urdiales es acostar personal judicial per instruir diligències abans de donar l'autorització a l'empresa funerària per traslladar el cos , que serà sotmès a proves forenses.