L'augment global del nivell del mar s'accelera una mica més cada any ia finals d'aquest segle podria triplicar la taxa actual i elevar-65 centímetres més per la fusió de les capes de gel a Groenlàndia i l'Antàrtida , la qual cosa suposa una amenaça a ciutats costaneres .

Aquesta és la conclusió principal d'un estudi realitzat per sis investigadors nord-americans , publicat a la revista ' Proceedings of the National Academy of Sciences ' i basat en 25 anys de dades satelitales .

l'estudi indica que la pujada mitjana del nivell del mar entre 1993 i 2017 va ser de tres mil·límetres a l'any (7,5 centímetres en 25 anys), i que aquesta taxa podria elevar-se a 10 mil·límetres anuals o fins i tot més en 2100 , de manera que l'augment des d'ara fins a finals de segle rondarà els 65 centímetres .

"Aquesta acceleració, impulsada principalment pel fosa accelerat a Groenlàndia i la Antártid a , té el potencial de duplicar l'augment del nivell del mar a 2100 en comparació amb les projeccions que suposen una taxa constant ", apunta Steve Nerem , el Institut Cooperatiu de Recerca en Ciències Ambientals (Cires, per les sigles en anglès), de Estats Units.

Nerem, que també és professor de Ciències d'Enginyeria Aeroespacial a la Universitat de Colorado a Boulder , apunta que "és gairebé segur que és una estimació conservadora". "La nostra extrapolació suposa que el nivell de la mar continuarà canviant en el futur com ho ha fet en els últims 25 anys".

Els autors indiquen que si el nivell del mar s'eleva a 65 centímetres a 2100 hi haurà "problemes significatius" en ciutats costaneres.

'EXPANSIÓ TÈRMICA' dEL MAR

Les creixents concentracions de gasos d' efecte hivernacle a l'atmosfera de la Terra pugen la temperatura de l'aire i l'aigua , el que provoca que el nivell del mar augmenti de dues maneres. En primer lloc, l'aigua més calenta s'expandeix; aquesta 'expansió tèrmica' dels oceans ha contribuït a la meitat dels 7,5 centímetres d'increment del nivell mitjà global del mar en els últims 25 anys . En segon lloc, la fusió del gel de la terra flueix cap a l'oceà, el que eleva el nivell marí a tot el món.

Aquests increments es van registrar utilitzant mesuraments d'altímetre per satèl·lit des 1992 < / b> amb diverses missions satelitales d'Europa i Estats Units (Topex / Podeidon, Jason-1, Jason-2 i Jason-3).

No obstant això, detectar l'acceleració a la pujada del nivell del mar és un desafiament en un registre tan llarg perquè episodis naturals com les erupcions volcàniques poden crear variabilitat . Per exemple, l'erupció del Muntanya Pinatubo (Filipines) a 1991 va disminuir el nivell mitjà del mar just abans del llançament del satèl·lit Topex / Poseidon.

a més, el nivell global del mar pot fluctuar per patrons climàtics com ' el Niño ' i ' la Niña ', que influeixen en la temperatura dels oceans i en les precipitacions del planeta.

Nerem i els seus col·legues van utilitzar models climàtics per tenir en compte aquests efectes naturals i determinar la taxa subjacent del nivell del mar i la seva acceleració en l'últim quart de segle. També van utilitzar les dades de la missió del satèl·lit Grace per determinar que la pujada del nivell marí es deu principalment a la fusió del gel a Groenlàndia i la Antàrtida .

"Aquest estudi destaca l'important paper que poden exercir els registres de satèl·lits en la validació de les projeccions del model climàtic", apunta John Fasullo , climatòleg del Centre Nacional d'Investigació Atmosfèrica (NCAR, per les seves sigles en anglès), de Estats Units .