Les cadenes de supermercat belgues Colryut i Delhaize, han decidit retirar dels seus establiments tots els productes de la companyia El Pou i revisar de manera conjunta amb l'empresa espanyola la seva cooperació com a resultat de les "imatges esgarrifoses" que va il·lustrar el reportatge del programa 'Salvados' sobre la indústria càrnia.

a través d'un comunicat, les dues cadenes compra al detall, que comercialitzaven lots de productes de la companyia espanyola, han indicat la immediata retirada de les referències de l'empresa : "Com a resultat de les imatges esgarrifoses, s'han donat avís a tots els nostres establiments perquè retirin aquesta referència específica de les prestatgeries amb efecte immediat". explicava Colryut, mentre que Delhaize convida als consumidors dels productes a retornar-los al supermercat.

El Pozo, esquitxada de ple per la polèmica, s'ha defensat de les acusacions rebudes i de les imatges vistes en el reportatge emès al programa de Jordi Évole. La companyia ha al·legat en tot moment que els porcs es sotmeten a "revisions veterinàries periòdiques" amb l'objectiu de determinar quines són aptes per al consum i quins no: "És impossible que animals com els mostrats a Salvados entrin en la nostra cadena de producció" . asseguraven en un comunicat oficial compartit a les seves xarxes socials.

a més, corroboren en la seva nota de premsa que són víctimes d'un atac "injust i desproporcionat" d'una campanya promoguda per l'ONG Igualtat Animal, basat en imatges gravades de forma il·legal i malintencionada "com les que es van veure la setmana passada, en què apareixien animals les condicions de salut eren precàries .

