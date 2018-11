Rodrigo Duarte , president de Filipines , en un discurs ha encoratjat els soldats a disparar a la vagina de les guerrilleres , perquè, sense ella, " són inútils ". "Digueu-los als soldats que tenen una nova ordre. No us matarem. Només us anem a disparar a la vagina. Sense la vagina són inútils ", va afirmar Duarte el passat 7 de febrer, a Malacañang davant 200 milicians.

Emmi de Jesús , portaveu del partit femení Gabriela a Manila , no ha trigat a contestar al president, les declaracions "confirmen que (Duterte) és el més perillós mascle feixista del Govern ". Per la seva banda, tal com informa ' El País ', Harry Roc , portaveu de Duarte, critica la manca de sentit de l'humor de tots aquells que s'han pogut veure ofesos per les paraules del mandatari, "a vegades aquestes feministes exageren una mica. És divertit. Va, només cal riure una mica", ha declarat.

El comentari del president ha estat condemnat per organitzacions locals i internacionals.