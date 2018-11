El Ple del Congrés dels Diputats debatrà avui una proposició de llei amb l'objectiu de protegir els consumidors davant clàusules abusives mitjançant l'impuls de la transparència en la contractació predisposada, ja sigui de caràcter públic o privat i presencial, a distància o en línia.

per a això, la proposta, presentada pel PSOE, planteja l'obligació per part de professionals i empresaris d'explicar al consumidor totes les clàusules dels contractes, així com les seves possibles conseqüències i riscos , assegurant-ne la comprensió.

Segons l'exposició de motius de la iniciativa, el seu principal objectiu és reconèixer la transparència com a norma i principi general de dret per tal d'aprofundir en la protecció dels consumidors, així com millorar la competència entre les empreses.

El text estableix un "control de transparència" per part de jutges i tribunals per examinar si els empresaris o professionals compleixen el seu deure co ntractual de "facilitar la comprensibilitat material, que no formal i gramatical, dels aspectes o elements que defineixin el producte o servei ofert, el seu correcte funcionament i els riscos associats a aquest, de manera que el consumidor i usuari comprengui no només el significat general de la contractació, sinó també l'abast jurídic i econòmic dels compromisos assumits ".

a més, el text estableix una sèrie d'elements i situacions relatius a la relació entre empresari i consumidor, reciprocitat, garanties i execucions del contracte, que, en cas d'estar contemplats en les clàusules d'un contracte, farien que aquestes fossin considerades abusives.

La iniciativa proposa que jutges i tribunals puguin actuar d'ofici davant aquelles situacions en què es detecti alguna clàusula abusiva, així com que els notaris i registradors de la propietat i mercantils no autoritzar ni inscriure contractes en què s'incloguin clàusules declarades nul·les per abusives.

L'aprovació d'aquesta proposició implicaria la modificació de quatre lleis en vigor: la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la de condicions generals de contractació, la del contracte d'assegurança i la Llei del mercat de valors.