Isabel López de la Torre, víctima de violència de gènere la parella ha estat condemnada per maltractaments, ha denunciat davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a la jutgessa que va portar el cas el 2014, després que, segons va explicar, la magistrada la imputés, establís una ordre d'allunyament mutu i imposés una custòdia compartida de la filla que tenen en comú.

Ella ja ha estat absolta per les denúncies "falses" que va presentar l'exparella en el seu contra, però encara recorda el "maltractament judicial" a què va ser sotmesa, segons va denunciar aquest dilluns en declaracions a la premsa acompanyada per diverses organitzacions feministes. "Vaig arribar a aquest jutjat suplicant ajuda i vaig sortir imputada", ha criticat.

El seu maltractador, per contra, va ser finalment condemnat a dos anys i nou mesos de presó per dos delictes de maltractament habitual i domèstic, però fins arribar a aquest punt Isabel López assegura que es va sentir "qüestionada i criminalitzada com a víctima" per la jutge que va instruir el cas, després que arribés a imputar-la i separar-la temporalment de la seva filla.

i és que quan va anar a denunciar passar "del maltractament a casa el maltractament judicial", va relatar als periodistes. "Sóc una supervivent i he decidit morir dempeus abans que seguir vivint de genolls", va explicar per justificar la seva decisió d'elevar el cas al Consell General del Poder Judicial, màxim òrgan de govern dels jutges a Espanya.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundació Dones i una de les feministes que va acompanyar a Isabel López durant l'exposició del seu cas, ha demandat un "sistema d'avaluació" dels "operadors jurídics i legals" en casos de violència de gènere per posar de manifest la seva "mala qualificació" en aquest àmbit, de manera que hi hagi "rendició de comptes" quan es demostri mala praxi.

Ana María Pérez del Camp, històrica feminista i precursora de la primera associació espanyola de dones separades i divorciades va assegurar sobre aquesta revictimització en els tribunals que "a una dona li costa moltíssim anar al jutjat" i que, quan ho fa, "els seus fills estan aprenent que el cavall guanyador és el violent i que la seva mare sobre és ximple ".

ESPECIALITZACIÓ

La presidenta de la Federació de Dones Progressistes, Yolanda Besteiro, va denunciar per la seva part que els jutges solen" obligar "a les víctimes a "cenyir el seu relat a l'última agressió que han patit", mentre que "es deixa de banda la violència habitual", que "queda impune". A més, va manifestar que "les víctimes s'enfronten als que posen en dubte la veracitat del seu relat" tant per part de jutges com de fiscals.

En aquest sentit, els col·lectius feministes van posar en relleu la necessitat de comptar amb una major especialització i qualificació de jutges, fiscals i advocats que tracten amb casos de violència de gènere, de manera que coneguin la "realitat" de les víctimes i sàpiguen identificar amb una major diligència les situacions de violència de gènere.