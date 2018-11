Un grup de cinc joves de menors d'edat han presentat la seva proposta com a candidats a governadors a l'estat de Kansas. Les candidatures, anòmales, ha pogut presentar-se a causa de la manca de legislació que reguli l'edat mínima dels candidats.

No obstant això, tot i que no tenen l'edat suficient per votar , els candidats mostren serioses preocupacions polítiques, principal causa de la seva candidatura. Tyler Ruzich, de 17 anys , afirma en la seva presentació com a candidat que " està molt clar que els nostres polítics no ens presten atenció" . El jove, optimista, confessa que creu que " és una ocasió realment important per involucrar els joves" segons recull 'El Economista'.

Ruzich , republicà, comptarà amb quatre contrincants menors d'edat -tres del seu partit i un altre del demòcrata. Tan sols un altre estat -Vermont- nord-americà compta amb aquesta llacuna legal; segons recull el mitjà espanyol, la resta compten amb restriccions fins als 18, 21, 23 i fins a 35 anys.