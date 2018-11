Milions de persones van cada dia als aeroports i utilitzen el servei de pàrquing. S'han analitzat les tarifes amb reserva i sense reserva per hora, dia i setmana tant del pàrquing general com del pàrquing de llarga distància. Els preus han estat obtinguts del web oficial d'Aena.

Aparcar a Barcelona i Madrid: 11 euros al dia més car que a Fuerteventura

L'aeroport de Barcelona del Prat té la tarifa per hora més cara de els 15 pàrquings analitzats . El preu per hora és de 3,38 euros mentre que al pàrquing de l'aeroport de Fuerteventura només costa 0,76 euros una hora . Pel que fa a les tarifes per un dia complet, Madrid i Barcelona són els aeroports més cars, amb preus en ambdós casos de 19 euros . Per la seva banda, els pàrquings als aeroports de les illes són més barats que els de la península. Seguint amb les tarifes per dia, els sis aeroports més barats es troben a les illes, sent Fuerteventura el més econòmic , a un preu de 8 euros .

h2> Eivissa té el pàrquing més car per setmana, Sevilla el més barat

Si has de deixar el cotxe una setmana a l'aeroport d'Eivissa et sortirà bastant car comparat amb la resta d'aeroports espanyols. El preu per 7 dies és de 92,5 euros mentre que a Sevilla costa 42 euros , és a dir, 50,5 euros de diferència. És una excepció doncs, per normal general, els pàrquings dels aeroports a les illes són més barats que a la península.

Com estalviar fins 87,80 euros al pàrquing de l'aeroport

Els aeroports compten amb dos tipus de pàrquings: pàrquing general i pàrquing de llarga distància. A l'hora de deixar el teu vehicle , ho pots fer sense reserva o amb reserva. Doncs bé, la combinació de pàrquing de llarga distància amb reserva et pot servir per estalviar fins 87,80 euros si deixes el teu vehicle una setmana. És el cas, per exemple, de l'aeroport de Madrid. Una setmana en pàrquing general sense reserva costa 131,8 euros , però una setmana en pàrquing de llarga distància amb reserva costa 44 euros . Estaries estalviant 87,80 euros .