El ministre de Justícia, Rafael Catalá , ha assegurat aquest dilluns que és " absolutament impossible " que Carles Puigdemont , que està fugit en < b> Brussel·les , pugui presidir Catalunya des de la capital belga, encara que sigui de forma simbòlica .

En declaracions a Telecinco recollida per Servimedia , Català va assenyalar que "és impossible de tot punt" que Puigdemont sigui president de la Generalitat < / b> sota cap fórmula, ja que " té causes pendents per delictes gravíssims " i "està fora d'Espanya".

El titular de Justícia va argumentar que " quan triem a un governant és perquè treballi, perquè faci les seves funcions ", cosa que va dir no és possible fer des d'un país estranger, amb independència de l'procés judicial que té pendent el cap de llista de Junts per Catalunya (JuntsxCat).

Ha destacat que els independentistes sumen majoria al Parlament català, pel q ue han de buscar una fórmula per plantejar un candidat a la Presidència de la Generalitat que pugui ser investit . Per aquest motiu, ha indicat que la insistència dels partits secessionistes a la candidatura de Puigdemont "és una posició de la qual s'han de moure abans o després".

Va ??afegir que mentre això no succeeixi el que estan fent JuntsxCat , ERC i la CUP és fer "perdre" el temps als catalans, ja que "són més de 3.000 empreses les que s'han anat de Catalunya , el turisme està caient, ningú inverteix en Catalunya ". "Quan abans surtin d'aquest impàs millor per a tots i, sobretot, el més important, per als catalans", ha conclòs.